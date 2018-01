Ponte promete lealdade ao arqui-rival Por mais que possa parecer paradoxal, a ameaça de rebaixamento vivida pela Guarani está mexendo com a cabeça da rival Ponte Preta, que pode até fazer a diferença nesta reta final do Campeonato Paulista. Mas os dirigentes da Ponte, líder isolada dna competição, garantem que os rivais podem ficar tranqüilos, porque não vão "entregar o jogo" para o União Barbarense, concorrente direto na luta para permanecer na elite paulista. "Entramos em campo para vencer todos os adversários e jamais vamos fabricar um resultado", assegurou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim, garantindo que o time terá força máxima contra o Barbarense, domingo, em Campinas. O presidente pontepretano, Sérgio Carnielli, vai mais longe. Para ele a permanência do Guarani na Série A-1 é uma motivação extra para a Ponte Preta. "Vivemos da rivalidade e só reeguermos o clube na esperança de superar o Guarani", justifica Carnielli, alertando ainda que "a segunda divisão é um inferno" e que "não desejo isso para meu maior inimigo". Não é apenas a diretoria que garante a integridade do time contra o Barbarense. O técnico Nelsinho Baptista nem gosta de comentar o assunto, mas garante que nos seus planos não existe a possibilidade de derrota."Se depender de mim vamos vencer este jogo, como já fizemos com outros sete times",explicou Nelsinho, lembrando o fato de que a Ponte é muito forte em casa, já tendo conseguido sete vitórias no Majestoso, onde praticamente garantiu sua classificação antecipada para as semifinais. Nelsinho já comentou várias vezes sua disposição de terminar a fase classificatória em primeiro lugar para garantir vantagem de atuar por dois empates nas semifinais. E nas contas da comissão técnica, mais um ponto vai garantir o título de "campeão do interior", porque com 29 pontos não será mais superado pelo Rio Branco, seu adversário direto. Esta posição vai garantir ao clube o prêmio de R$ 300 mil, instituído pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Mas o time terá dois desfalques forçados. O zagueiro Rodrigo e o volante Fabinho receberam o segundo cartão amarelo na goleada sobre a Portuguesa, por 5 a 1, e vão ter que cumprir suspensão automática. Mas a fase é tão calma que, em princípio, até os substitutos estão definidos: Alex Oliveira entra no meio da defesa, enquanto Roberto será o volante.