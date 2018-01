Ponte promete manter o primeiro lugar Determinado a encerrar a fase classificatória em primeiro lugar, o técnico Nelsinho Baptista, da Ponte Preta, mantém uma forte cobrança em cima de seus jogadores. Mesmo já classificado há duas rodadas, o time vai buscar os pontos necessários para garantir a vantagem de atuar por empates nas semifinais do Campeonato Paulista. "Só estou cobrando dos jogadores o que acho certo. É necessário ter determinação e garra em todos os jogos", disse Nelsinho, que andou preocupado com a falta de aplicação dos atacantes Macedo e Washington na derrota para o Remo-PA, por 3 a 2, pela Copa do Brasil. A dupla marcou 15 dos 24 gols do ataque do líder, com Washington dividindo a artilharia do Paulistão com o zagueiro Andrei, do União São João, com 12 gols cada. Com 28 pontos, a Ponte precisa somar mais dois pontos, contra o Rio Branco, para atingir seu objetivo sem depender dos resultados de Corinthians e Santos, outros dois clubes que podem ficar com a liderança. A campanha do time campineiro é respaldada nos seus números, com oito vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Para ser primeira colocada, a Ponte teria que empatar no tempo normal e ganhar o ponto extra na cobrança de pênaltis. Para Nelsinho, não dá para contar com tanta coincidência. "Nosso objetivo inicial é somar os três pontos. Só vamos alterar os planos se houver algum contratempo durante o jogo", explicou. O retrospecto nos pênaltis não é favorável. Dos quatro empates durante o campeonato, a Ponte venceu apenas uma vez nos pênaltis, contra o São Caetano. O time vai ter dois desfalques nas laterais. O jovem Carlos Alexandre recebeu o segundo cartão amarelo e será substituído por Gláucio, que ainda não se adaptou ao clube. Do lado esquerdo, o experiente Elivélton está vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho direito, e terá Luciano em seu lugar. O novo lateral já atuou em Belém, mostrando qualidades no ataque e algumas deficiências na marcação. Apesar dos problemas, o clima é de tranqüilidade e confiança. O time fez, em Belém, um treino leve pela manhã e depois voltou para Campinas. A delegação só chegou no começo da noite, indo direto para a concentração. Os jogadores serão compensados após o jogo contra o Rio Branco, quando serão dispensados até a próxima terça-feira. A torcida também está entusiasmada com a campanha do time, prometendo apoiar os jogadores em Americana. Quinze ônibus foram fretados. A expectativa é de que cerca de mi l pessoas estejam no estádio Décio Vitta. Muitos pontepretanos prometem acompanhar a decisão pelas emissoras de rádio, indo até o Brinco de Ouro para assistir um jogo que pode entrar para a história. Se o Guarani, eterno rival da Ponte, não vencer a Portuguesa Santista, estará rebaixado para a Série A-2, o que jamais aconteceu com o clube.