Ponte promete marcação forte sobre Flamengo A Ponte Preta vai enfrentar o Flamengo, neste sábado, às 16 horas, em Volta Redonda, apostando na sua força de marcação para segurar o campeão carioca. O técnico Estevam Soares confirmou que manterá a mesma base que venceu o Corinthians, por 3 a 2, ressaltando que não ficará apenas se defendendo, embora respeite o adversário. A fórmula é simples: dois zagueiros fixos, Luiz Carlos e Alexandre, protegidos por Marcus Vinícius, que exerce a função de um terceiro zagueiro. O meio campo tem três marcadores: o garoto Ângelo, o experiente Romeu e o versátil Vander. "A marcação do futebol carioca é mais leve, diferente da força usada pelos paulistas", diz o técnico, que ficou satisfeito com a ausência do meia Felipe, do Flamengo, liberado por causa de seu casamento. "Ele é no momento um dos melhores jogadores do futebol brasileiro", comenta Soares, que também terá um desfalque importante: o atacante Weldon, expulso na estréia.