Ponte promete pagar salários atrasados A Ponte Preta deve salários, mas não nega e promete quitar seus débitos, inclusive com fornecedores. Quem veio a público para esclarecer os fatos foi o vice-presidente, Marco Antonio Eberlim, preocupado com a repercussão negativa provocada pela reclamação de alguns jogadores. ?Acenderam um fósforo e tive que apagar um tremendo incêndio", justificou o dirigente. Segundo ele, o maior problema foi a adequação que o clube foi obrigado a fazer nesta temporada, quando reduziu despesas de R$ 1,5 milhão para R$ 650 mil por mês. Outro motivo que levou o clube a ?se embananar" seria a verba diminuta recebida pela transmissão de televisão. Com os descontos, o clube recebe R$ 278 mil por mês. O Clube dos 13 também não liberou 40% do adiantamento promete para o ultimo dezembro. O dirigente garante que os salários da maioria dos jogadores estão atualizados no Campeonato Brasileiro. Os débitos são atrasados, referentes ao Campeonato Paulista. Mas a comissão técnica e muitos funcionários enfrentam atrasos maiores. ?Pela maneira franca como lidamos com o elenco, não acredito que estes problemas financeiros estejam afetando o rendimento do time." Para ele, o grupo enfrentou muitos problemas na competição, citando sete jogadores que passaram por cirurgias e outras sete contusões. A Ponte volta a campo pelo Brasileiro, sábado à tarde, diante do Paraná, na Vila Belmiro. O jogo será realizado em Santos porque a Ponte perdeu um mando de campo por causa de incidentes causados por sua torcida após o jogo diante do Internacional, que o time campineiro perdeu por 4 a 1, no Majestoso.