Ponte promete reabilitação em casa Mesmo tendo considerado injusto a goleada por 4 a 1 que a Ponte Preta sofreu diante do Goiás, sábado no Serra Dourada, o técnico Estevam Soares exige a recuperação de seu time contra o Juventude, terça-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, o time perdeu seis pontos, porque teve anulada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 10.ª rodada, devido ao escândalo causado pela manipulação de resultados. Depois de começar a rodada com 41 pontos e terminar com 38, a Ponte precisa urgentemente se reabilitar. "Vamos ter que confirmar estes três pontos em casa", confirmou Estevam Soares, lembrando as duas últimas vitórias em casa, diante do Fortaleza, por 2 a 1, e Paraná, por 1 a 0. Mas na 28.ª rodada, o time perdeu, também em casa, para o Cruzeiro, por 3 a 2. Com relação ao tropeço em Goiânia, Estevam acha que "o time foi bem durante 75% do jogo, quando equilibrou as ações, mas pecou nos últimos 20 minutos, quando se arriscou e sofreu dois gols nos contra-ataques?. Ele pode trocar novamente o esquema 4-5-1 pelo tradicional 4-4-2. A definição acontecerá no treino tático previsto para esta segunda-feira à tarde.