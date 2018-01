Ponte promete reação contra Noroeste em Bauru Mesmo com a derrota em Campinas, por 2 a 1, no primeiro jogo, no sábado, a Ponte Preta espera reverter a situação no segundo jogo, antecipado para o próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Os dois times brigam para chegar à decisão do título do interior que será disputado contra o vencedor do outro confronto, entre Guaratinguetá e Paulista. "Há um equilíbrio de forças. Realmente não fomos bem e o Noroeste mereceu vencer. Mas podemos mudar a história lá em Bauru", diz o técnico Nelsinho Baptista, na tentativa de reanimar seus jogadores. Na fase anterior, a Ponte venceu o Noroeste, por 3 a 2, em Bauru, pela 17.ª rodada. Mas agora terá que vencer por dois gols de diferença, porque o Noroeste joga com a vantagem de dois resultados iguais. Os desfalques serão o volante Ricardo Conceição e o zagueiro Anderson, ambos suspensos com três cartões amarelos. Por outro lado, o time terá a volta do experiente zagueiro Emerson, que cumpriu suspensão automática por três cartões amarelos. Após o jogo sobraram reclamações contra a confusa arbitragem de Marcelo Aparecido Ribeiro, acusado de errar em pelo menos dois lances capitais. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele marcou um pênalti para a Ponte, mas depois voltou atrás, de maneira errada, ao ouvir seu auxiliar. No segundo tempo, ele não marcou impedimento no primeiro gol do time visitante. Inteligência O técnico Pintado acha que seu time precisa jogar com inteligência no segundo jogo e alertou ?que nada está ganho?. A diretoria comemorou o fato da antecipação do jogo de volta de domingo para sábado. A confirmação oficial deve sair nesta segunda-feira pelo departamento técnico da Federação Paulista de Futebol.