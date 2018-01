Ponte promete reforços esta semana Diretoria e comissão técnica da Ponte Preta correr atrás de reforços ainda esta semana para o Campeonato Paulista. Só nesta segunda-feira aconteceram três reuniões para relacionar jogadores que possam vestir a camisa do clube na atual temporada. O perfil já está definido: jogadores desconhecidos e com potencial técnico. "Não será fácil buscar estes nomes, mas como um pouco de paciência nós vamos encontrar os homens necessários para formar a base do time", disse o técnico Estevam Soares, demonstrando muita motivação pela nova chance de dirigir o time. O vice-presidente de Futebol, Marco Antônio Eberlin, também se reuniu com a direção da empresa Olimpic Team, nova parceira do futebol do clube. "Os novos contratados virão num consenso e o eventual lucro será dividido em partes iguais", comentou Silvio Godoy, representante da empresa esportiva. A apresentação do elenco aconteceu nesta segunda-feira à tarde. A maioria é de jogadores formados nas categorias de base. A idéia é que após a realização da Copa São Paulo de Juniores o grupo alcance 18 ou 20 jogadores. A diretoria confirmou que pode, nos próximos dias, renovar o contrato do experiente zagueiro Gérson.