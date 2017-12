Ponte promete vingança ao Flamengo Apesar do clima de absoluta tranqüilidade que reina na concentração da Ponte Preta, na Estância Santa Filomena, em Jarinu (SP), a perspectiva é de uma clima de guerra dentro de campo contra o Flamengo, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os ponte-pretanos querem descontar na bola as provocações recebidas no primeiro turno, no Rio de Janeiro, na derrota de 1 a 0, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. ?Os jogadores ficaram tirando sarro de gente, principalmente o Renato. Agora eles vão ter que segurar a barra em nossa casa?, avisou o zagueiro Galeano, puxando o grito de guerra. O técnico Estevam Soares vê esta atitude por dois prismas, Num deles, a importância de se ter a vontade de vencer. Noutro, a preocupação em exagerar na dose. ?Temos que fazer uma guerra desportiva, dentro das regras e com muita lealdade?, conduz o técnico para o lado bom da prometida vingança. Mas a vitória passou a ser fundamental para o time escapar de vez da ameaça do rebaixamento. Com 47 pontos, a Ponte Preta ocupa a 13ª posição. Estevam está satisfeito com o isolamento do grupo por quatro dias, o que será, segundo ele, importante no aspecto físico e emocional. Cinco titulares estão de volta: o zagueiro Rafael Santos, os volantes Éverton e Ângelo, além dos meias Élson e Evando. A dúvida é o atacante Tico, com fortes dores musculares, e que tem sido poupado dos treinamentos mais puxados.