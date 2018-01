Ponte pronta para acabar com jejum O técnico Abel Braga não quis saber de mistério e já definiu o time da Ponte Preta que enfrenta o Atlético-MG no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O treinador fará apenas uma mudança em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Figueirense na última rodada. O lateral-direito Marquinhos, voltando de suspensão, entra em lugar de Carlos Alexandre.