Ponte pronta para encarar o Corinthians Um domingo de folga. Esse foi o prêmio dos jogadores da Ponte Preta depois de uma semana de intensos treinamentos na Estância Santa Filomena, em Jarinu. Tudo para poder estrear bem no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, quarta-feira, às 21h45, em Campinas. Pelo menos é o que espera o técnico Estevam Soares. "O aproveitamento foi excelente, mesmo porque pudemos treinar e nos alimentar bem. Acho que já temos uma base boa para a competição", avaliou o treinador da Ponte. Depois da vitória sobre o Guaçuano por 3 a 2 e do empate com a Portuguesa por 1 a 1, este último no sábado, Estevam começou a definir o time da Ponte. Dos novos contratados, a única estréia deve ser do meia Vander, que veio do Santo André. O zagueiro Gabriel, com situação indefinida, está fora. Ele pode acertar nesta segunda-feira a sua transferência para o Palmeiras - o volante Flávio seria cedido em troca. O time para enfrentar o Corinthians deve ser formado por Lauro; André Cunha, Gustavo, Alexandre e Bill; Ângelo, Marcus Vinícius, Rafael Ueta e Vander; Roger e Anselmo. Nesta segunda-feira à tarde acontecerá o último treino coletivo antes do jogo, quando Estevam Soares vai avaliar as condições de alguns jogadores machucados, como o volante Romeu e o atacante Weldon. O zagueiro Rafael Santos também está com uma lesão muscular, mas não preocupa, porque a defesa está praticamente definida com Gustavo e Alexandre.