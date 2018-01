Ponte pronta para seqüência de jogos A Ponte Preta espera manter o seu bom rendimento físico mesmo diante da seqüência de nove jogos, a partir da 12ª rodada, quando o Campeonato Brasileiro passará a ter duas partidas por semana. A comissão técnica acredita que não vai faltar fôlego para tentar manter a liderança e brigar pelas primeiras posições. Já de olho na nova programação, os jogadores trabalharam apenas na manhã desta quarta-feira e foram liberados até a tarde desta quinta, quando haverá um coletivo. Neste treino, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, vai confirmar o time que enfrentará o Figueirense, no sábado, em Campinas. A Ponte vai defender a liderança, com 23 pontos, mesmo após a derrota para o São Caetano, no ABC. "A nossa preocupação não é com o estado físico, mas em controlar o esforço para evitar lesões", afirma o fisicultor Luís Fernando Goulart. Ele lembra que não haverá mais tempo para muitos treinamentos e que serão feitos apenas exercícios de manutenção. O time, porém, está amparado por dois períodos de preparação. Uma pré-temporada, antes do campeonato, e uma inter-temporada, na pausa provocada pelos jogos da seleção brasileira. O técnico Vadão também se preocupa com cartões e suspensões "que podem provocar muitas mudanças no decorrer dos jogos". Com relação ao próximo jogo, ele ressaltou a necessidade do time ser mais ofensivo, embora tenha o segundo ataque mais positivo da competição, com 21 gols, um a menos do que o Santos. A escalação já está definida e será a mesma que perdeu no ABC.