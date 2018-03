Ponte protesta contra a arbitragem A Ponte Preta já encontrou o problema para os últimos maus resultados obtidos nas partidas fora de casa: o árbitro sulmatogrossense Elvécio Zequeto. Nos dois últimos jogos longe do estádio Moisés Lucarelli, contra Figueirense e Paraná, o juiz teve participação direta no resultado final. Depois de invalidar um gol legítimo do zagueiro Gerson contra os catarinenses e expulsar o lateral-direito Mantena, no último sábado o árbitro voltou a ser criticado. Ele mostrou, de novo, o cartão vermelho para Mantena e ainda teria cometido vários erros em favor do adversário. O vice-presidente Marco Antônio Eberlin promete enviar um protesto à Comissão de Arbitragem, mas admite ter cautela nas reclamações, principalmente pelo fato do time já ter perdido quatro pontos na Justiça pelo uso irregular do volante Roberto. "Não podemos aceitar que os árbitros errem apenas contra a Ponte Preta. Já estamos passando por muitas dificuldades fora de campo e isso só acaba prejudicando a nossa vida", argumenta o cartola. A Ponte só tem seis pontos e divide a lanterna com Fortaleza e Goiás. Sem poder contar com Mantena, expulso pela segunda vez consecutiva, o técnico Abel Braga deve confirmar a entrada de Dênis entre os titulares. Revelado pelo próprio clube, o jogador fez apenas uma partida como titular e agradou bastante ao treinador. O próximo jogo da Ponte será contra o Grêmio, domingo, em Campinas.