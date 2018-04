Ponte quer acabar com o jejum em casa Há 40 dias a Ponte Preta não comemora uma vitória em casa. A expectativa é de que este jejum acabe diante do Botafogo, em jogo que acontece nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli. Mesmo porque, o time de Campinas está embalado após duas vitórias fora de casa: diante do Juventude, por 2 a 1, e sobre o Figueirense, por 1 a 0. A última vez que a Ponte venceu em seus domínios aconteceu no dia 18 de agosto: 1 a 0 sobre o Flamengo, gol do atacante Júlio César. Depois deste dia, jogou mais três vezes em Campinas: empatou duas (Atlético-MG e Palmeiras) e perdeu uma (Paraná). O técnico Nenê Santana acredita num bom resultado diante do Botafogo para se manter próximo dos líderes da competição - a Ponte é quarta colocada, com 52 pontos. "Precisamos vencer em nosso estádio. A partida será complicada", avisou o treinador. Nenê não poderá contar com o zagueiro Alexandre, que foi expulso na vitória sobre o Figueirense. O zagueiro Luís Carlos e o volante Marcus Vinícius ainda cumprem suspensão imposta pelo STJD. Em compensação, o zagueiro Gustavo retorna de suspensão. Flávio, recuperado de contusão, e Zé Maria brigam por uma vaga no meio-de-campo.