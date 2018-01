Ponte quer apoio da torcida até no treino A diretoria da Ponte Preta já traçou algumas estratégias para conseguir a vitória no dérbi contra o Guarani, sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. A principal delas será levar o torcedor aos treinamentos do time para incentivar e dar aos jogadores o clima de decisão que cerca a partida de maior rivalidade entre os dois clubes de Campinas. Nesta quarta e também na quinta-feira, o técnico Abel Braga realiza treinamentos fechados à imprensa para poder ensaiar algumas jogadas e fazer experiências que podem ser colocadas em prática no sábado. Mas, na sexta-feira, a expectativa é de receber um bom público no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar a última movimentação dos jogadores antes do dérbi. E tanto mistério do treinador pode significar mudanças drásticas na equipe. Apesar de já ter confirmado que Mantena e Alan substituirão os laterais Marquinhos e Ronildo, suspensos, existe a possibilidade de alterações tanto no meio-campo quanto no ataque. Vaguinho e Luizinho Vieira podem ser as surpresas.