Ponte quer aproveitar jogo em casa A Ponte Preta tem como adversário neste domingo o Coritiba, time que faz boa campanha no Brasileiro. Mas espera aproveitar o fato de jogar no estádio Moisés Lucarelli, com apoio da torcida, para somar mais três pontos, subir um pouco na tabela e ficar cada vez mais longe da ameaça do rebaixamento. Depois de passar várias rodadas brigando para fugir das últimas posições, o jovem time de Campinas aprendeu que não se pode perder "pontos bobos??, ainda mais em casa. "É nossa obrigação vencer, mas sempre respeitando o adversário??, diz o volante Roberto. Ele cita exemplos passados, quando o time desperdiçou pontos que estavam praticamente ganhos: vencia o Paysandu por 4 a 2, mas cedeu o empate. O mesmo ocorreu no jogo com o Corinthians, quando teve a vantagem de 3 a 1, mas também deixou o campo com apenas um ponto. "Precisamos manter a atenção durante todo o jogo??, alerta o técnico Abel Braga. Rafael Santos entra no lugar do lateral Alan, que cumpre suspensão automática. No meio-campo, o volante Ângelo substitui Romeu, também suspenso por causa de três cartões amarelos. Mas a grande novidade é a presença de Ronildo, após cumprir suspensão, no meio-campo. O Coritiba não quer perder o embalo, após duas vitórias seguidas. "A Ponte é talvez o time que sabe tirar mais proveito do fator campo, mas nossa equipe está preparada para grande partida e motivada pelo bom momento??, disse o técnico Paulo Bonamigo. Apenas uma alteração será efetivada em relação ao time que venceu o Fluminense, por 3 a 0. O volante Roberto Brum, suspenso, dá lugar para Willians.