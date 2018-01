Ponte quer aproveitar situação do Grêmio Depois de acabar com o jejum de 9 jogos sem vitória, a Ponte Preta enfrenta o desespero do lanterna Grêmio, nesta quarta-feira à noite, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O plano do time de Campinas é tirar proveito da situação delicada do adversário. "Este é um problema para eles. Como o Grêmio é um time forte, tradicional, tenho certeza de que não faltará luta de todos. Então, precisamos tomar cuidado, porque uma hora a bola deles vai entrar. Só espero que não seja contra nós", disse o técnico Abel Braga. Apesar da boa vitória por 4 a 0 sobre o Paraná, o treinador vai mexer no time da Ponte. O volante Romeu e o meia Ronildo cumprirem suspensão automática e voltam. Eles entram, respectivamente, nos lugares de Nenê e Adrianinho. Mas quem aprovou foram os zagueiros Gabriel e Rodrigo. "Esta dupla se encaixou perfeitamente", elogiou Abel. Além deles, o ataque voltou a funcionar. Juntos, Jean e Fabrício Carvalho marcaram 17 dos 43 gols da Ponte no Brasileiro. "O centroavante vive de gols e acho que estou num grande momento", disse Fabrício, que já fez 10 no campeonato.