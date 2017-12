Ponte quer arrancar empate em Salvador Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta enfrentará o Bahia, nesta quinta-feira, às 20h30, pensando em sair da Fonte Nova, em Salvador, pelo menos com o empate. O time de Campinas é o 19º colocado, com 45 pontos, e está animado pela boa atuação no empate de 2 a 2 contra Fluminense, sábado, no Maracanã. Além de reunir dois times que lutam para não cair - o Bahia é o penúltimo colocado, com 40 pontos -, o confronto servirá como um tira-teima no retrospecto entre as equipes. No total, a Ponte já enfrentou o time baiano oito vezes, sendo que venceu três, empatou duas e perdeu outras três. Marcou nove gols e sofreu nove. Para o confronto, o técnico Abel Braga, ainda sem poder contar com o volante Ângelo, contundido, deve manter o mesmo time que empatou com o Fluminense. Com isso, Romeu continua jogando como volante ao lado de Piá. O atacante Lucas, que marcou um gol e teve grande atuação no jogo passado, terá que se contentar com o banco. Ele chegou a ser cogitado para o time titular, mas a idéia foi descartada pelo técnico. Assim, Jean e o argentino Darío Gigena serão mantidos. Abel Braga está encarando com muita preocupação a crise no Bahia, que dispensou cinco jogadores no começo da semana (os laterais Lino e Guto, os meias Ari e Possato e o atacante Jean Carlos). "Grandes mudanças como essa podem ter conseqüências positivas ou negativas. O Bahia pode entrar abalado ou até embalado", comentou o treinador da Ponte. Outra preocupação do técnico são os próximos adversários que a Ponte terá pela frente. O time enfrentará, no domingo, o vice-líder Santos, em Campinas. Nas duas rodadas seguintes, jogará contra o quarto colocado, Coritiba (fora), e o terceiro, São Paulo (em casa). "Com certeza serão grandes adversários, mas antes precisamos nos concentrar no Bahia", avisou Abel.