Ponte quer cancelar jogo em Campinas A diretoria da Ponte Preta encaminhou há instantes, por volta das 15 horas, um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) pedindo o cancelamento da partida contra o Palmeiras, prevista para a noite desta quinta-feira em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O vice-presidente Marco Antônio Eberlim alega que a chuva que cai na cidade desde a noite de ontem, prejudicou demais o gramado do estádio Moisés Lucarelli. O dirigente não admite publicamente, mas o clube não quer jogar. Alega que seria prejudicado por ter de voltar a campo apenas três dias depois, para a partida contra o Rio Branco, em Americana. O jogo estava marcado para a noite de quarta-feira, mas foi transferido para hoje pela Federação por causa do mau tempo. Na verdade, o motivo era outro: a briga entre as emissoras de TV (Globo, SBT e Record) pelos direitos de transmissão do Campeonato. A decisão de transferir o jogo de quarta para quinta-feira, foi uma iniciativa exclusiva da FPF. Os clubes não foram consultados e até se surpreenderam com a medida. Desta vez, porém, é a Ponte Preta quem está pedindo o cancelamento. O clube não define de uma nova data.