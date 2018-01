Ponte quer cautela contra Palmeiras A Ponte Preta promete complicar a vida do Palmeiras e do seu técnico Marco Aurélio no jogo de sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1. Para manter o aproveitamento de 100% dentro de seu estádio e diante de sua torcida, a Ponte garante esforço dobrado. Mas a ordem no Majestoso é esquecer o último confronto entre os times, quando a Ponte levou ampla vantagem sobre o visitante, goleando-o por 5 a 1, na Copa João Havelange. "As situações são diferentes, mesmo porque aquele jogo teve um caráter excepcional com a expulsão de um deles", lembrou o técnico Nelsinho Baptista. Naquele confronto, o lateral-esquerdo Biro, do Palmeiras, foi expulso ainda no primeiro tempo desequilibrando o time do Parque Antarctica. Outro aspecto enfocado pelo técnico é para que os atacantes não desperdicem tantas chances de gols como aconteceu nos últimos jogos. "Com certeza nós já perdemos pontos importantes pela falta de pontaria. E, isso, não pode acontecer mais", lembrou o técnico, que aposta numa boa atuação de seus jogadores em casa. "No Majestoso nós temos que dar as cartas mesmo!", afirma o meia Piá, considerado o termômetro do time. Para os médicos, o zagueiro Alex Oliveira e o meia Adrianinho ainda não estão totalmente recuperados e podem ficar fora até mesmo do banco de reservas. A dupla de zagueiros titular no coletivo da tarde desta quinta-feira foi formada por André Santos e Ronaldão, que volta após cumprir suspensão automática. Quem não quer perder a chance de voltar ao time titular é o volante Fabinho, que fala grosso para ter a chance de manter a camisa titular. "Estou prontíssimo, sem contusão nenhuma. É só o professor me escalar que estou dentro...", confirmou. Mas ele não vai voltar tão cedo, porque a boa atuação de Roberto, em Ribeirão Preto, garantiu ao garoto uma vaga no meio-campo. O time está definido com: Alexandre; Carlos Alexandre, André Santos, Ronaldão e Elivélton; Roberto, Mineiro, Piá e Marco Aurélio; Macedo e Washington. A Ponte Preta está com 10 pontos ganhos, na quarta posição geral da competição. Nove pontos foram conquistados dentro do Majestoso e apenas um ponto foi conseguido fora.