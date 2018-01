Ponte quer contratar lateral e atacante A Ponte Preta vai priorizar a contratação de dois jogadores para as posições consideradas carentes: a lateral-direita e o ataque. Quem garantiu isso foi o vice-presidente de futebol do clube, Marco Antônio Eberlin, que descartou a possibilidade de fazer uma nova proposta pelo atacante Viola, que está praticamente certo com o Guarani, ou de tentar a volta do lateral Luciano Baiano, ex-Flamengo. "O Viola é carta fora do baralho, porque ele está fazendo leilão de seu futebol. Com relação a Luciano Baiano, embora seja bom jogador, tem ainda algumas pendências aqui no clube e dificilmente acertaria conosco", confirmou Eberlin, assegurando que dispõe de pelo menos dois nomes para cada posição e que até o final da semana deve acertar a chegada dos reforços. Enquanto isso, o técnico Estevam Soares está quebrando a cabeça para escalar o time, justamente nestas posições. É possível que ele use Roger, uma das revelações do clube, no ataque e improvise o volante Conceição na lateral-direita. A definição do time que enfrenta o São Paulo, quarta-feira à noite, no Morumbi, só deve acontecer após o treino previsto para esta terça-feira.