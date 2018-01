Ponte quer contratar Paulo Isidoro A Ponte Preta pode confirmar nesta segunda-feira o empréstimo do meia Paulo Isidoro junto ao Cruzeiro. O acerto entre os clubes já está formalizado e, agora, falta apenas um acordo salarial com o jogador revelado pelo Vitória da Bahia. Em princípio, o time campineiro não desembolsará nenhuma importância pelo empréstimo mas deve ceder, no segundo semestre, o volante Mineiro ao time de Belo Horizonte. Paulo Isidoro começou a carreira no Vitória, mas já passou por outros clubes como Palmeiras e Guarani. Seu futebol é admirado pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. "O Paulo é rápido, tem velocidade e chega bem na frente para finalizar", enaltece Vadão. Depois de perder a invencibilidade no Torneio Rio-São Paulo para o Fluminense, por 2 a 1, em Niterói, o elenco da Ponte foi liberado para o Carnaval. Apenas alguns jogadores que estão em recuperação é que se apresentam no estádio Moisés Lucarelli nesta segunda-feira. Entre eles está o recém-contratado lateral-direito Rodrigo. Os demais voltam na terça-feira à tarde quando então iniciam os trabalhos para o jogo contra o líder Botafogo, domingo próximo, em Campinas. Apesar da derrota no Rio, a Ponte divide a vice-liderança com o Palmeiras, ambos com 10 pontos.