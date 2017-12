Ponte quer contratar um goleiro Enquanto o elenco está curtindo as férias, a diretoria da Ponte Preta já começa a pensar em reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. A posição mais carente do grupo é no gol e por isso, o clube de Campinas está tentando contratar um goleiro experiente. Alexandre e Adriano são os atuais goleiros do elenco, mas o técnico Marco Aurélio não está completamente satisfeito com os dois. Os nomes mais comentados no estádio Moisés Lucarelli são de Sérgio, o reserva de Marcos no Palmeiras, e Hiran, que é um velho sonho da Ponte e está no Inter-RS. Além de um goleiro, o atacante Tuta e o lateral-direito Daniel, ambos do Palmeiras, podem reforçar a equipe no Brasileirão. Apesar das férias, o zagueiro Ronaldão, o goleiro Adriano e o volante Fabinho permanecem fazendo tratamento médico no clube. O atacante Washington chega nesta terça-feira a Campinas, depois de ter defendido a seleção brasileira na Copa das Confederações, no Japão. Ele deve se apresentar ao clube e logo depois, também entra em férias.