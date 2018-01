Ponte quer explorar crise do Cruzeiro Vivendo seu melhor momento sob o comando do técnico Estevam Soares e há quatro jogos sem perder, a Ponte Preta espera confirmar a boa fase diante do Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas têm 41 pontos, contra 37 dos mineiros, que vêm de cinco derrotas consecutivas. Apontado como responsável por livrar o time da série de oito derrotas sem vencer, Estevam Soares vê na situação do adversário semelhança no clima que encontrou quando substituiu a Zetti, seu antecessor. "Nesta fase negativa, tudo parece dar errado e falta confiança. Vamos tentar tirar proveito disso", comentou, ressaltando que o Cruzeiro tem um elenco de ótima qualidade. Mesmo jogando em casa, a Ponte Preta deve trocar o esquema 4-4-2, usado no empate sem gols contra o Vasco, pelo 4-5-1. A mudança se deve a dois fatos: a contusão do atacante Tico, que deslocou o ombro esquerdo, e ao retorno do meia Danilo, que cumpriu suspensão automática. O ataque deve ter apenas um homem, provavelmente Izaías, mesmo porque Zé Carlos, contratado junto ao CRB, está dois quilos acima do peso considerado ideal. Assim, ele deve ficar como opção no banco de reservas. A boa notícia foi que o zagueiro Galeano não recebeu o terceiro amarelo e poderá jogar, garantindo a manutenção do esquema defensivo. Os meias Gileno e Evando estão vetados pelos médicos, mas Rafael Ueta, após cumprir suspensão, será opção na reserva. Há a expectativa pela presença de perto de 10 mil torcedores no estádio, uma vez que este jogo faz parte da promoção feita por uma multinacional que troca ingressos por produtos.