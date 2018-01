Ponte quer ingressar no Clube dos 13 A líder Ponte Preta, que é a sensação do Campeonato Paulista, quer um lugar no Clube dos 13. A diretoria tem pelo menos dois argumentos para tentar o seu ingresso no seleto grupo que, atualmente, é composto por 19 equipes, depois que o Vasco renunciou a vaga na semana passada. O primeiro é o equilíbrio das finanças com a transformação da Ponte Preta em um clube-empresa. O outro é o reflexo positivo que a mudança administrativa proporcionou na equipe de futebol. Os atuais dirigentes levaram a Ponte da segunda divisão dos campeonatos regional e brasileiro para a divisão principal dos dois torneios, em menos de três anos. A nova maneira de administrar o clube teve também outro resultado expressivo: o pagamento das dívidas, principalmente trabalhistas, deixadas por administrações anteriores. "Aqui, na Ponte, clube-empresa vem dando resultado", explicou o vice-presidente Marco Eberlin, que vem fazendo a campanha para colocar a Ponte entre os integrantes do Clube dos 13. O dirigente do clube do interior paulista acredita que a saída do Vasco não vai favorecer ou prejudicar a Ponte, pois não ficou muito claro o conteúdo da carta de renúncia apresentada pelo clube carioca. "O nosso projeto para a inclusão da Ponte é antiga, independente da saída do Vasco do Clube dos 13", argumentou o dirigente. "Há muito tempo já estamos tomando todas as providências para atender uma série de exigências, principalmente em relação à segurança e conforto no estádio". o time foi destaque nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, quando chegou à fase semifinal - e a estrutura que o clube possui serão outros argumentos para que, no futuro, a Ponte possa receber o convite. "Estamos em campanha permanente para que os atuais dirigentes do Clube dos 13 nos aceitem", acrescentou Eberlin. A Ponte atualmente se encontra numa posição confortável no Campeonato Paulista, com 25 pontos ganhos, dois a mais que tem o segundo colocado, o Rio Branco da cidade de Americana, que é também da região de Campinas. O time tem como destaques o volante Mineiro, que já esteve na seleção brasileira, o atacante Washington, que é o principal artilheiro, com 10 gols, e o goleiro Alexandre, o menos vazado da competição. A Ponte até agora marcou 19 e sofrer apenas 14 gols, em 12 jogos disputados.