Ponte quer iniciar arrancada em casa A Ponte Preta tenta dar uma arrancada nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e coloca como ponto inicial o jogo contra o Criciúma, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Depois de sofrer três derrotas segu idas, o time campineiro tenta se reabilitar para ainda sonhar em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005. Com 58 pontos, a Ponte Preta ocupa a décima posição. Diretoria e comissão técnica continuam fazendo contas. Acreditam que precisam ainda somar mais nove, para chegar aos 67 pontos, pontos para garantir uma vaga na competição internacional, o que seria um fato inédito para o clube. Mas antes disso, o time precisar reagir em campo, mostrando um futebol diferente do visto nas derrotas para São Caetano, Grêmio e Atlético-PR. "Não há adversário fácil e os jogos são vencidos com a participação efetiva de todos, principalmente na marcação", receita o técnico, há 22 jogos no comando e confirmado pela diretoria para a próxima temporada. Ele acha que o time vai perder um pouco o p oder de marcação, mas deve ganhar força ofensiva, num risco calculado e necessário para quem precisa vencer. Independente da disposição tática do adversário, a Ponte Preta vai usar o tradicional esquema 4-4-2 e coma orientação para agredir o Criciúma desde os primeiros minutos de jogo. Ao contrário do que aconteceu na derrota para o Atlético-PR, por 3 a 2, quan do entrou em campo com quatro volantes, o time campineiro terá dois meias e dois atacantes. "Mas os laterais terão liberdade para apoiar e todos ficarão com a responsabilidade de tentar o gol", explica Santana, preocupado com a fraca produção ofensiva. O time só marcou 39 gols, sendo o segundo pior ataque da competição, só superando o Guarani, que marcou 37 gols. Dentro deste novo ânimo, o time sofrerá cinco mudanças. O goleiro Lauro e o lateral direito André Cunha, após cumprirem suspensão automática, voltam nos lugares, respectivamente, de Aranha e Ângelo. Na lateral-esquerda Luciano baiano será improvisado no lugar de Bill, suspenso com três cartões amarelos. No meio campo, Vander entrará na vaga de Flávio, suspenso, enquanto o meia Danilo assumirá a vaga do volante Ricardo Conceição. No ataque, Roger ganha outra chance na vaga de Júlio César. Depois deste jogo, a Ponte vai enfrentar o Fluminense, em Volta Redonda, o Internacional, no Majestoso, e o Vitória, em Salvador.