Ponte quer mais movimentação para decidir Título do Interior A Ponte Preta parece já ter encontrado a fórmula para vencer o Noroeste por dois gols de diferença, domingo, em Bauru, e chegar à decisão do Título do Interior. Para o técnico Nelsinho Baptista, o segredo está na movimentação do time, que deve ser melhor e mais coordenada do que no primeiro jogo, em Campinas, quando o time perdeu por 2 a 1. ?A marcação deles foi muito forte, principalmente em cima de algumas peças-chave de nosso time. Mas lá, em Bauru, eles vão ter que sair para o jogo e isso vai nos ajudar?, espera o técnico. O time foi praticamente confirmado após o coletivo realizado nesta sexta-feira à tarde. A novidade em relação ao que era esperado foi a presença do ala-esquerdo Fernando, que se recuperou de uma lesão muscular e recuperou a condição de titular, no lugar do meia-atacante Rafael Fusca, que vinha atuando improvisado. ?O Fernando treinou bem durante toda a semana e está voltando?, confirmou Nelsinho, deixando ainda uma dúvida na ala-direita, onde o atacante Anderson Luis deve ser confirmado com a missão de, às vezes, aparecer como terceiro homem de frente. Neste sábado pela manhã haverá apenas um treino recreativo, no Majestoso. Depois a delegação vai seguir para Bauru. A diretoria continua atrás de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Os laterais Júlio César e André, do Bragantino, estão quase certos. O meia Alê, do Guaratinguetá, está definido. Por outro lado, o atacante Roger, emprestado pelo São Paulo até dezembro, pode rescindir seu contrato e defender um time no Japão. A sua saída para o exterior consta em contrato.