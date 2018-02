Ponte quer mais velocidade com Harison Tudo vai depender dos treinamentos da semana, mas o técnico Vadão já avisou que pretende ganhar mais velocidade no time da Ponte Preta para o jogo contra a Internacional, sábado à tarde, em Campinas. E deve promover uma mudança tática, abandonando o 3-5-2 pelo 4-4-2. A idéia do treinador é sacar o zagueiro Gustavo para a entrada do meia Harison, que ficou três semanas afastado por causa de uma lesão muscular. "Sempre eu sou o escolhido para sair", lamentou o defensor. O meia Harison, que participou de parte do jogo da vitória sobre a Portuguesa Santista, por 2 a 1, de virada, está otimista e confiante: "A comissão técnica programou minha falta gradativa. Mas estou me sentindo bem e esperando uma decisão do técnico". Mesmo com muita chuva, o time realizou um treino tático à tarde no Centro de Treinamento, com esta alteração. Outra novidade é a entrada do volante Ângelo na vaga de Henrique, suspenso com três cartões amarelos. Depois das vitórias sobre Rio Branco e Santista, o time campineiro chegou aos 13 pontos, na 13ª posição.