Ponte quer Majestoso lotado no domingo A diretoria da Ponte Preta considera o jogo contra o São Paulo, domingo, às 18 horas, no Majestoso, como crucial na sua luta para deixar a rabeira do Campeonato Brasileiro. Tanto que para atrair sua torcida, que passou a temporada toda desconfiada com o time, colocou 10 mil ingressos ao preço promocional de R$ 5. A expectativa é de que o público seja em torno de 15 mil torcedores. Seria o maior número de torcedores presente ao Majestoso no Brasileiro. O recorde até agora é, justamente, do último jogo quando a Ponte perdeu para o Santos, por 4 a 3, com 14.441 pagantes. A procura tem sido muito boa e no final da tarde desta sexta-feira, já estavam contabilizados a saída de quase cinco mil ingressos. "Mas a gente vende muito bem no sábado", garantiu o diretor Ricardo Koyama. Os jogadores também esperam o apoio da torcida. Há quem, no entanto, torça até para que o tempo continue chuvoso por considerar que o time atua bem em campo molhado. "Nosso time é mais pesado e o São Paulo correu muito no jogo contra o River Plate, pela Copa Sul-Americana", comentou o zagueiro Gerson, um dos novos líderes do elenco. O técnico Abel Braga é mais agressivo: "Precisamos fazer do nosso campo um caldeirão." Além deste jogo, a Ponte ainda enfrentará o Flamengo, no Rio, encerrando sua participação diante do Fortaleza, de novo, em casa, na última rodada. A chuva quase atrapalhou os planos da comissão técnica que programou o coletivo à tarde. A única baixa foi o volante Ângelo, sentindo dores na parte posterior da coxa direita. Rafael Ueta, outra revelação do clube, treinou entre os titulares e pode até ser escalado. O experiente Piá é outra opção. Mas o time está praticamente definido com apenas uma mudança em relação ao que empatou, por 1 a 1, com o Coritiba, no Paraná. Carlos Alexandre entra na lateral-direita no lugar de Marquinhos, que cumpre suspensão por ter sido expulso. Com apoio da torcida e, talvez, debaixo de chuva, a Ponte Preta terá vários desafios pela frente. Não vence o São Paulo, no Majestoso, desde 1999. E sem apoio de sua torcida também passou a ter dificuldades para superar seus adversários em Campinas, onde não vence há mais de quatro meses. Domingo vai completar 144 dias sem vitória, desde quando passou pelo Bahia, por 1 a 0, dia 13 de julho, pela 18ª rodada. Antes do início da rodada, a Ponte Preta ocupa a 21ª posição, com 46 pontos.