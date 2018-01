Ponte quer manter a liderança Mesmo sem ter vencido fora de casa, a Ponte Preta assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-1, com 22 pontos ganhos. E agora sua comissão técnica faz planos para manter a posição e garantir uma vaga nas semifinais. Nos quatro jogos que faltam para o término desta fase, dois deles serão em casa,onde o time é imbatível. ?Teoricamente com duas vitórias podemos estar entre os semifinalistas, mas agora temos que pensar em manter a primeira posição", explica o técnico Nelsinho Baptista, que acha importante manter sempre elevado o moral do grupo. Nas contas dele, 28 pontos será o limite para quem pretende ficar entre os quatro aspirantes ao título paulista. Na próxima rodada, a Ponte enfrenta a Internacional, em Limeira. Depois recebe dois adversários em Campinas: a Portuguesa de Desportos e o União Barbarense. O último jogo será contra o Rio Branco, em Americana, mas até lá Nelsinho já espera estar classificado. "Não é aconselhável deixar a definição para a última rodada", lembra. A Ponte é o time que mais venceu em casa. No total, foram seis vitórias e apenas o empate contra o São Paulo, em 2 a 2. Fora de casa, o time perdeu duas vezes e empatou outras duas. Se depender do retrospecto, o time será semifinalista. Antes de continuar sua luta pela classificação, a Ponte enfrenta o Gama-DF, na próxima quarta-feira, no Moisés Lucarelli, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Nelsinho Baptista já avisou que não vai poupar ninguém, mas só deve definir a escalação após os treinos desta terça-feira.