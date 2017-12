Ponte quer pontos contra o Juventude Depois de conquistarem empates no final dos jogos na última rodada contra São Caetano e Flamengo, o Juventude e a Ponte Preta entram em campo nesta quarta-feira, às 20h30, em busca de vitórias. Com 25 e 29 pontos, gaúchos e paulistas querem a vitória para se distanciarem ainda mais da zona de rebaixamento à segunda divisão. A Ponte Preta tem uma motivação extra para este jogo. No primeiro turno, jogando em Campinas, venceu por 1 a 0 com um gol de Sérgio Alves, mas os três pontos acabaram indo para o time de Caxias do Sul. O STJD alegou que o volante Roberto, expulso contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão 2002 estava suspenso e por isso não poderia atuar. O empate em 1 a 1 com o Inter também acabou sendo invalidado pelo mesmo motivo. Mesmo com os quatro pontos perdidos no Tribunal, a Ponte Preta deu a volta por cima e já ocupa uma posição intermediária na competição. Amparado nesta ascensão e no fato de ter perdido apenas um, dos últimos oito jogos, o time de Abel Braga viaja a Caxias do Sul com algumas mudanças em relação ao time que empatou com o Flamengo. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Alan e o volante Roberto, com três cartões amarelos, e o meia Ronildo, expulso, o treinador confirmou as entradas de Rafael Santos, Ângelo e Nenê, respectivamente. O goleiro Lauro, herói ao marcar um gol de cabeça contra o Flamengo, está mantido como titular.