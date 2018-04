Ponte quer quatro pontos em dois jogos A Ponte Preta terá uma semana importante em que enfrentará dois clubes do Paraná. Na quinta-feira joga fora de casa com o Coritiba e no domingo recebe o Paraná, no Majestoso, em Campinas. Para o técnico Nenê Santana, independente do adversário, o time precisa somar, pelo menos, quatro pontos nestes dois confrontos. "A gente trabalha com a possibilidade mínima de três pontos nestes dois jogos. Mas, é claro, que quanto mais pontos somarmos é melhor para atingirmos nosso objetivo de terminar entre os quatro primeiros colocados", diz Nenê, animado com o bom rendimento dos jogadores nos treinamentos. Segundo ele, o grupo está motivado e "querendo chegar". A Ponte ocupa a quinta posição, com 46 pontos. Para o jogo em Curitiba, o time terá dois desfalques: o zagueiro Luiz Carlos, expulso, e o lateral-esquerdo Bill suspenso com três cartões amarelos. Os treinamentos da semana vão definir os substitutos, que devem ser, respectivamente, Gustavo e Zé Maria. Com relação ao meia Danilo, ex-Portuguesa, sua documentação está regularizada e já passará a ser opção para Nenê. Com relação ao atacante Barata, contratado na semana passada, ele ainda passará mais alguns dias se condicionando fisicamente. Existe a expectativa de corte de cerca de 20% do elenco, inchado com 42 jogadores. Sete ou oito jogadores devem ser liberados, porque o excesso tem atrapalhado os trabalhos da comissão técnica que preferia trabalhar, no máximo, com 28 atletas.