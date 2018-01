Ponte quer recuperar pontos no STJD Único clube penalizado com a perda de pontos no Campeonato Brasileiro da Série A, a Ponte Preta espera a mesma correção dos auditores da 2ª Comissão Disciplinar do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, quando tenta ganhar os três pontos do jogo diante do Paysandu. O clube paraense é acusado de ter utilizado três jogadores de forma irregular - Aldrovani, Júnior Amorim e Borges Neto - e deve perder os pontos da vitória, de 3 a 2, em Belém, dia 24 de agosto pela 28ª rodada. A advogada Vera Otero, que representa os interesses da Ponte, no Rio de Janeiro, não tem dúvidas sobre os provimentos de sua reclamação. "Reunimos toda a documentação e existe uma violação à legislação desportiva por parte do clube do Pará", comentou. O presidente do Paysandu, Artur Tourinho, assinou os contratos dos três jogadores no período em que estava suspenso, por 120 dias, pela Justiça Desportiva. O Corinthians também deve ser beneficiado com a sentença, podendo ganhar dois pontos - empatou com o Paysandu, em 2 a 2, em Belém. A Ponte, que vem de goleada por 4 a 0 sobre o Paraná, enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada da Campeonato Brasileiro.