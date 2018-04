Ponte quer reduzir folha de pagamento Antes de contratar ou de negociar seus jogadores, a diretoria da Ponte Preta trabalha para atingir sua meta de reduzir em 30% a folha de pagamento. Como não tem nenhuma transação definida, o clube dá prioridade na renovação de contratos. A folha mensal é de R$ 700 mil e deve ser reduzida para perto de R$ 500 mil em 2002, evitando problemas de déficit como o acontecido no final do ano passado. O clube ainda não pagou o mês de dezembro e o 13º salário aos jogadores. Alguns reservas já foram liberados, como o zagueiro André Santos, o lateral André Silva e o meia Marco Aurélio. Outros jogadores terão seus salários reduzidos. Os primeiros que aceitaram as novas imposições do clube foram o ala-esquerdo Elivélton e o zagueiro Ronaldão. Os dois concordaram com uma redução no salário. Por outro lado, o zagueiro Alex Oliveira praticamente definiu sua renovação de contrato pelo período de dois anos. Ele tinha uma proposta do Cruzeiro, mas optou por ficar na Ponte. "O ano que passou foi bom para minha carreira, mas acredito que em 2002 vou ter condições de aparecer muito mais", explicou o jogador. A negociação do volante Mineiro com o Cruzeiro ainda não está definida. Os clubes, porém, já teriam chegado num acordo e o jogador recebeu autorização para acertar as bases salariais. A Ponte receberia R $ 1 milhão e mais o empréstimo do atacante Leonardo. Só depois de efetivado este negócio é que a equipe de Campinas irá atrás de Daniel e Flávio, do Palmeiras. A Ponte não planeja vender o meia Piá para o Internacional, enquanto o possível interesse da Roma, da Itália, pelo atacante Washington ainda não virou uma proposta oficial. "Estamos prontos para ouvir qualquer proposta", confirmou o vice-presidente de futebol do clube, Marco Antonio Eberlin.