Ponte quer reforços por empréstimo Sem dinheiro para contratar e ainda com alguns negócios em andamento, a Ponte Preta espera reforçar seu time para o Rio-São Paulo com dois ou três jogadores emprestados. Um deles pode ser o lateral Daniel, outro seria o volante Flávio, ambos do Palmeiras, além de um atacante, que poderia ser Leonardo, do Cruzeiro. "Estamos contatando muitos clubes, mas todo negócio está difícil", lamentou o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. Ele confirmou que o a Ponte deve mesmo ceder, por empréstimo, o volante Mineiro para o Cruzeiro, recebendo uma importância em dinheiro - R$ 1 milhão - e mais o empréstimo de Leonardo. Nesta semana, ele também espera definir a vinda de Daniel e Flávio. O obstáculo a contornar é o acerto salarial, porque o clube também está sob rígido controle orçamentário. Não existe nada real sobre o atacante Washington, que estaria nos planos da Roma da Itália e até mesmo do Corinthians. Se houver uma proposta, o clube promete estudar com carinho, mesmo porque pretende se desfazer de sua estrela para restabelecer o equilíbrio em suas contas. A comissão técnica continua realizando testes físicos e médicos antes de iniciar a preparação para o Rio-São Paulo. Embora tenha reservado quatro dias na Fazenda Santa Filomena, em Jarinu, o time pode treinar apenas em Campinas.