Ponte quer renovar com atacantes A diretoria da Ponte Preta espera definir neste início de semana as renovações de dois atacantes para a temporada 2005. As permanências de Alex Sandro e Anselmo foram aprovadas pelo técnico Nenê Santana e, agora, as dificuldades passam a ser para acertar o empréstimo de ambos. Com relação a Anselmo, a situação é mais confortável. As negociações já foram iniciadas com o procurador Lúcio de Souza. Anselmo teve uma temporada irregular, marcando apenas um gol no Paulista e cinco no Campeonato Brasileiro. Mas, fechou o ano em alta, ao marcar dois gols contra o Vitória, quando a Ponte venceu por 2 a 1 em Salvador (BA) na última rodada. O jogador está de férias no Rio e já manifestou seu desejo de ficar no Majestoso. Até março ele tem vínculo com o Palmeiras, o que não parece ser empecilho para o acordo final. O diretor de futebol da Ponte Preta, Ricardo Koyama, passou praticamente toda a semana conversando com Paulo Carneiro, presidente do Vitória, na tentativa de garantir a permanência do atacante Alecsandro. Mesmo tendo atuado apenas um terço dos jogos do Brasileiro, ele marcou seis gols, mostrando potencial e agradando a torcida. ?O problema é que o Vitória está pedindo um valor muito alto?, disse Koyama, ainda sem perder a esperança de acerto. Com o jogador já está tudo definido, mesmo porque sua noiva mora em Indaiatuba (SP), cidade próxima de Campinas (cerca de 40 quilômetros). À exceção desses dois jogadores, todos os demais titulares já acertaram seus contratos com o clube. O volante Flávio, ex-Palmeiras, já definiu valores, mas ainda depende de alguns poucos detalhes. A idéia da diretoria é ter o grupo definido para a apresentação marcada para o dia 10 de janeiro.