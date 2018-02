Ponte quer renovar mais dois contratos A diretoria da Ponte Preta espera renovar o contrato, pelo menos, de dois jogadores ainda nesta terça-feira: o zagueiro Luís Carlos, revelado no próprio clube, e o volante Flávio, que ainda tem vínculo com o Palmeiras. Ambos participaram do elenco no Campeonato Brasileiro. "Já conversamos com os dois na semana passada. Faltam apenas alguns detalhes e que podem ser resolvidos rapidamente", disse, otimista, o diretor Ricardo Koyama. Luís Carlos não se firmou como titular, mas participou de 19 jogos e sempre esteve à disposição da comissão técnica. Com relação a Flávio, ele viveu uma temporada irregular, com altos e baixos. Mas, a exemplo de Lindomar, não participou do período de pré-temporada. "Este aspecto atrapalhou o rendimento deles em campo, principalmente na parte física", explica Koyama, baseado em informações prestados pelo fisicultor Luís Fernando Goulart. Dos titulares, apenas um jogador está descartado: o lateral-esquerdo Bill. A sua proposta salarial foi considerada exagerada pela diretoria. Existe ainda uma pendência com relação ao atacante Alecsandro, que pertence ao Vitória e pode ser reemprestado. A renovação do lateral-direito Luciano Baiano está atrelada à possível saída de André Cunha, que interessaria a vários clubes como São Paulo, São Caetano e Santos.