Ponte quer selar paz com sua torcida Depois de fazer as pazes com a vitória dentro do Campeonato Brasileiro, ao bater no Botafogo, por 1 a 0, em Niterói, a Ponte Preta agora quer selar a paz com sua torcida. O desafio para os comandados do técnico Marco Aurélio Moreira é achar uma fórmula para vencer o Cruzeiro, domingo, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. O zagueiro Alexandre já manifestou sua preocupação e pediu paciência à torcida, principalmente com os jogadores mais jovens. "É preciso ter calma, porque luta não está faltando", diz o zagueiro. A sua preocupação é facilmente entendida pela reação negativa de um grande número de torcedores que protestaram após a derrota para o Figueirense, por 2 a 0, na última apresentação do time no Majestoso. A situação ficou preta e vários jogadores passaram apertado. O zagueiro Gustavo deixou o estádio escondido no porta malas do carro de um diretor, enquanto o goleiro Lauro quase foi atingido por uma lata de cerveja. "A torcida precisa apoiar o time, porque vai passar confiança para os meninos", diz o técnico Marco Aurélio. Ele também tem que encontrar uma forma diferente do time atacar, agora sem Weldon, suspenso pela sua expulsão em Niterói. Curiosamente, Weldon fo i a grande arma da Ponte nas duas primeiras vitórias em casa, diante do Corinthians, por 3 a 2, e contra o Goiás, por 2 a 0. Depois a alternativa ficou manjada pelos adversários e os resultados não foram bons. A Ponte empatou sem gols com o Coritiba, perdendo para Juventude e Figueirense. Um contraste com o aproveitamento de 66% fora de casa, o melhor dentro do Brasileiro. O time soma 17 pontos, em sexto lugar. "A gente já vinha treinando opções para não ficar tudo nas costas do Weldon. Agora vamos ter que descobrir isso na marra, porque não tem como escalá-lo", comentou o auxiliar-técnico Nenê Santana. O substituto do atacante ainda não está definido. Anselmo, recuperado de lesão no joelho, voltou aos treinos nesta terça-feira. Mas seu aproveitamento agora é considerado "precipitado" pelo fisicultor Luís Fernando Goulart. O meia Júlio César pode ser um a opção, porque ele tem agradado nos treinamentos. Os titulares treinaram fisicamente nesta terça-feira, enquanto o time "B" fez um amistoso contra o São Bento, à tarde, em Sorocaba. Dentro do processo de enxugamento do elenco, o meia Terrão está acertando seu desligamento. Por outro lado, o clube aguarda pela chegada dia 5 de junho do meia Lindomar, que estava na Arábia Saudita.