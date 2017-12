Ponte quer ser zebra contra Inter Precisando de três pontos para fugir, de vez, da ameaça do rebaixamento e sonhando ainda em disputar a Copa Sul-Americana de 2006, a Ponte Preta espera ser a grande zebra da 37ª rodada do Campeonato brasileiro, quando enfrentará o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Santos, em Campinas, deixou o time com 47 pontos, em 12.º lugar. Mais importante do que os pontos e a vitória foi a tranqüilidade que a equipe readquiriu após a reabilitação de três derrotas consecutivas. Agora ela pode entrar como franco-atiradora em Porto Alegre. "É lógico que o favorito é o time deles (Internacional), mas vamos fazer de tudo para evitar a derrota", avisou o técnico Estevam Soares. Diante de um adversário que ainda briga pelo título da temporada, a prioridade da Ponte Preta será a marcação. O esquema 3-5-2 poderá mantido, mas algumas mudanças foram necessárias após as baixas no meio de semana por suspensões. Galeano entrará na defesa no lugar de Rafael Santos, suspenso, enquanto Danilo ocupará a vaga de Élson no meio-de-campo e Izaías entrará no lugar de Evando no ataque. Na lateral esquerda, sai o improvisado Luciano Baiano para a entrada de Bruno, que cumpriu suspensão. Uma alternativa é a entrada do meia Rafael Ueta na vaga do atacante Izaías, com o time usando o esquema 3-6-1. Nos dois últimos confrontos no Beira Rio, a Ponte surpreendeu e conseguiu dois bons resultados. Em 2003, o time empatou na primeira rodada em 1 a 1, mas dias depois, perdeu o ponto no tribunal por causa da escalação irregular do volante Roberto. No ano passado, o resultado foi melhor ainda: venceu por 2 a 1.