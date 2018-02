Ponte quer voltar a vencer em casa Aliviado pela vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo, por 1 a 0, em Caio Martins, o técnico Marco Aurélio Moreira acha que o importante é inverter o retrospecto dentro do Campeonato Brasileiro, passando a vencer também em casa. A receita para fugir da rabeira e sonhar com posição no bloco de frente é simples, segundo, o ponte-pretano: "Vencer em casa e somar uns pontinhos fora". Mas ele sabe perfeitamente que o time precisa melhorar. Apesar da vitória em Niterói, a primeira conquista do time campineiro em terras cariocas, o time não teve uma boa atuação, tendo sido privilegiado pela sorte. O goleiro Lauro salvou o time várias vezes e, noutras, contou com a ajuda dos atacantes botafoguenses, com péssima pontaria, ou com a sorte. Aos 48 minutos do segundo tempo, por exemplo, Lauro foi salvo por uma bola no travessão. "O bom goleiro também precisa ter sorte", brincou ele nesta segunda-feira, quando passou pelo Majestoso mesmo com os demais companheiros de folga. A vitória reabilitou a Ponte de duas derrotas consecutivas em casa para Juventude, por 1 a 0, e Figueirense, por 2 a 0. O time venceu seus dois primeiros jogos em casa, diante do Corinthians, por 3 a 2, e depois sobre o Goiás, por 2 a 0. E também empatou sem gols com o Coritiba. Com 17 pontos, portanto, um apenas atrás dos líderes, o time ainda busca uma fórmula para manter a regularidade. "Nosso time se defende bem, então se dará bem nos jogos fora de casa. Mas em nosso campo, vamos precisar descobrir um jeito de superar as defesas adversárias", lembra o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin, o principal responsável pela formação do elenco ao lado do técnico Estevam Soares, agora no Palmeiras. Nem sempre a situação será assim, porque grandes clubes, com certeza, atuarão de igual para igual em Campinas. É o que se espera do próximo adversário, o Cruzeiro, domingo, às 18 horas. Para este jogo, em princípio, só existe uma baixa: o atacante Weldon, expulso ainda no primeiro tempo por um lance violento.