Ponte recua e descarta ?mistão? Eliminada do Campeonato Paulista, onde realiza uma campanha decepcionante, a Ponte Preta ameaçou poupar alguns jogadores diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, para que pudesse atuar completa diante do Guarani, domingo, no maior clássico campineiro. A simples "onda" que correu a cidade apimentou o dérbi e praticamente forçou a Ponte a escalar o que tem de melhor, no momento, para o jogo confirmado para o majestoso, às 21 horas, com transmissão anunciada pelo SBT. O curioso é que a confirmação do time partiu do vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim, preocupado com as declarações de Neto Ferreira, supervisor do rival, que temia a "marmelada" diante do Palmeiras. "Vamos jogar com nossa melhor escalação, é claro, sem os jogadores suspensos ou machucados: Elivélton e Roberto", afirmou, irritado. Além de se preservar para o dérbi, a Ponte Preta poderia antecipar a classificação do Palmeiras, em caso de derrota, porque o time da capital chegaria aos 12 pontos. O Guarani, no caso, dependeria só da vitória para ficar com a vaga de índice técnico. "Ninguém entra em campo para perder. Isso não existe em futebol", retrucou o técnico Abel Braga reafirmando seu compromisso de "fazer este time (a Ponte) jogar bola de verdade". A Ponte só tem três pontos em quatro jogos pelo Grupo 1. O clima também está ruim por causa dos atrasos nos salários. Alguns jogadores estão há três meses sem receber. Com relação ao time, o ala Elivélton está suspenso porque foi expulso na derrota para o União Barbarense, por 2 a 0. Finalmente Ronildo fará sua estréia. O volante Roberto está com uma contratura muscular, já tendo sua presença vetada pelo departamento m édico. Em seu lugar entra Izaías. Salvo alguma surpresa de última hora, o time está definido. Este confronto entre Ponte e Palmeiras foi adiado duas vezes por causa das brigas entre as redes de televisão pela transmissão do Paulistão. Mas os dois adiamentos aconteceram, oficialmente, devido as chuvas. Na segunda-feira, Campinas foi atingida por forte temporal, que provocou quatro mortes, dezenas de feridos e muitos estragos. A prefeitura da cidade chegou mesmo a cogitar a adoção do estado de calamidade pública. O estádio Moisés Lucarelli, local da partida, sofreu vários danos. Uma cratera se abriu numa rua próxima aos portões principais e dificultou muito o tráfego de veículos no local. Segundo a previsão dos serviços de meteorologia, o tempo continua ruim e a expectativa é de mais chuva.