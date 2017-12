Ponte recua e vai escalar titulares Menos de 24 horas depois de anunciar que usaria um time misto contra o Corinthians, a diretoria da Ponte Preta voltou atrás de sua decisão. Uma reunião entre os dirigentes e o técnico interino, Nenê Santana, na manhã desta quarta-feira, ficou definido que serão escalados os melhores jogadores e que estejam em condições de jogo. "Foi uma decisão conjunta" confirmou o diretor de futebol, Ricardo Koyama, desta vez aparecendo como porta-voz do clube para não desautorizar as palavras ditas no dia anterior pelo vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin. Ficou acerto neste encontro a portas fechadas que mesmo os jogadores pendurados com dois cartões amarelos vão atuar no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a direção acredita que "o jogo chave" será o último contra o Brasiliense. Com 48 pontos, a Ponte calcula precisar de mais dois pontos para fugir do rebaixamento à Série B. Quatro jogadores titulares estão pendurados: o goleiro Lauro, o lateral Rissut, o volante André silva, o meia Élson e o zagueiro reserva Preto. Dois jogadores estão machucados e podem ser realmente vetados: o zagueiro Rafael Santos, com dores no joelho, e o atacante Tico, com dores na virilha que já o incomoda há alguns jogos. Por enquanto, o técnico Nenê Santana não confirmou o time para o jogo de domingo, o que deve acontecer a partir do treino desta tarde no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. O ex-técnico Estevam Soares, demitido surpreendentemente na terça-feira, confirmou que ouviu dos dirigentes sobre a possibilidade de se colocar um mistão no Morumbi, mas não levou a idéia à sério. "Vencer o Corinthians é difícil, mas não impossível. É claro que não concordaria com isso", assegurou.