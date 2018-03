Ponte reforça marcação contra Atlético-MG Mesmo precisando somar pontos para fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai ter seu meio-campo reforçado para enfrentar o Atlético Mineiro, domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O volante Roberto, pivô da perda de quatro pontos do time no STJD, volta após cumprir suspensão automática, enquanto o experiente Romeu vai estrear desempenhando a função de segundo volante. Apesar das mudanças, o técnico Abel Braga garante que o time não será defensivo. "Muito pelo contrário. Se tivermos dois volantes marcadores, teremos condições de liberar um pouco os laterais e também de deixar os meias mais próximos dos atacantes" argumentou. Outro que vai iniciar jogando pela primeira vez é o lateral Dênis, revelação do clube. Ele vai ocupar o lugar de Mantena, expulso no empate sem gols com o Figueirense, domingo, em Florianópolis. O lateral-esquerdo Ronildo será mantido no time, dando impressão que ganhou de vez a vaga de Alan, que estava machucado. O goleiro Alexandre Negri chegou a preocupar após sofrer um leve entorse no tornozelo direito nos treinos de quinta-feira. Mas ele próprio assegura que não vai ficar fora deste jogo. A Ponte Preta soma apenas três pontos após perder pontos do empate com o Internacional e da vitória sobre o Juventude. As chuvas que caíram na cidade transferiram os treinos do estádio para o CT no Jardim Eulina.