Ponte renova com Luciano Baiano A diretoria da Ponte Preta conseguiu renovar contrato de mais um jogador para a próxima temporada. O diretor de futebol Ricardo Koyama chegou num denominador comum com o empresário Oliveira Júnior para ficar com o lateral-direito Luciano Baiano. A sua permanência é um indicativo da saída de André Cunha, que deve ir para o Palmeiras. O acordo com Baiano só dependia mesmo de seu procurador, depois que o próprio jogador já tinha manifestado o desejo de permanecer no Majestoso. As bases salariais não foram reveladas, mas estariam dentro dos padrões do clube em torno de R$ 15 a R$ 20 mil . Nesta temporada, ele não foi titular, mas atuou muitos jogos não só como lateral direito mas também na lateral esquerda e até mesmo no meio campo. Com relação a saída de André Cunha, as negociações estão adiantadas com o Palmeiras. As conversas, porém, foram interrompidas devido o processo sucessório no Parque Antártica, uma vez que o presidente Mustafá Contursi está deixando o cargo. A Ponte só tem 40% do atestado liberatório do jogador e o repassaria ao Palmeiras por algo em torno de US$ 300 mil. Mesmo enfrentando muitas dificuldades para encontrar jogadores, procuradores ou empresários, os dirigentes da Ponte Preta continuam atrás de reforços para o Campeonato Paulista de 2005. Mas devido o final do ano, as novidades só devem acontecer em janeiro.