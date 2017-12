Ponte renova com o volante Mineiro Mas a renovação não significa que o volante permanecerá no estádio Moisés Lucarelli. A diretoria admite negociá-lo, até mesmo por empréstimo, desde que apareça uma proposta considerada compensadora. O Cruzeiro, dirigido pelo técnico Marco Aurélio Moreira , aparece como principal interessado no jogador, que ano passado chegou à seleção brasileira e ganhou o prêmio "Bola de Prata" da Revista Placar. Nesta temporada, ele também manteve a regularidade e pode até ganhar, de novo, o prêmio. "Estou satisfeito em poder continuar na Ponte Preta. Se surgir uma proposta para a saída, então vamos analisar tudo em conjunto", disse Mineiro. Ele, na verdade, é gaúcho de nascimento e apareceu como profissional defendendo o Rio Branco de Americana. Passou pelo Guarani, emprestado, antes de se firmar como titular com a camisa da Ponte Preta, em 1998. Desde então atuou 194 vezes, segunda maior marca no elenco atual. É, no momento, aos 26 anos, um dos jogadores mais valorizados do elenco da Ponte ao lado do artilheiro Washington.