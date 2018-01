Ponte renova com o volante Romeu Sem condições financeiras para investir em grandes contratações, a diretoria da Ponte Preta está fazendo esforço para manter o elenco atual. Depois de acertar a manutenção do meia Piá, o clube definiu a renovação de contrato do volante Romeu, de 29 anos, que não chegou a um acordo para se transferir ao Moreirense, de Portugal. O experiente volante chegou a viajar até a Europa, mas resolveu voltar depois que percebeu que a proposta não passava de promessa. Por isso, ele resolveu ficar na Ponte, "onde já está ambientado". A permanência de Romeu é considerada importante pelo técnico Estevam Soares, que não tem mais esperança de contar com Flávio, do Palmeiras. Nesta segunda-feira, o meia André Cunha, do Araçatuba, se apresentou ao técnico Estevam. Com 24 anos, ele espera aproveitar a chance de atuar num clube de médio porte. Antes dele, a Ponte contratou o meia Kléber, do Gama, o lateral-esquerdo Bill, ex-Marília, e o zagueiro Alexandre, do Palmeiras. Mas até o final da semana o elenco deve sofrer duas baixas. O zagueiro Gabriel deve ir para o Cruzeiro e o atacante Jean está sendo negociado com o futebol da Grécia.