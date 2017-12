Ponte renova com Washington até 2004 A direção da Ponte Preta confirmou nesta quinta-feira à tarde que prorrogou o contrato do atacante Washington até dezembro de 2004. Esta foi a saída encontrada para evitar o assédio de empresários e clubes brasileiros, como o Corinthians, que pretendia adquirir o jogador pagando apenas a multa rescisória. As bases do novo vínculo não foram reveladas, mas seriam suficientes para espantar os pretendentes do futebol do artilheiro. O jogador tinha contrato até junho de 2002. "Meu desejo sempre foi ficar aqui na Ponte Preta. Felizmente chegamos num acordo", disse Washington, ao lado do vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlin. O dirigente evitou falar em valores, mas garante que ficou inviável a venda do atacante para o mercado nacional. Ele espera, porém, receber alguma oferta do exterior e o passe do atacante estaria avaliado em US$ 6 milhões. O clube garante que, por enquanto, não recebeu nenhuma proposta oficial apesar das sondagens de clubes europeus, como da Itália e da França. "Se surgir um negócio bom para as duas partes, nós não vamos pensar duas vezes", explicou o dirigente. Há 15 dias a direção da Ponte foi surpreendida pelas informações de que o Corinthians teria um plano arquitetado para pagar a multa rescisória do seu melhor jogador. O valor seria de US$ 1,2 milhão, portanto, bem abaixo do estipulado para a venda. Washington foi o artilheiro de duas competições no primeiro semestre, marcando 16 gols no Campeonato Paulista e 11 gols na Copa do Brasil. Volta - Outra novidade nesta quinta-feira foi a confirmação de que o lateral-esquerdo André Silva está de volta ao Majestoso. Ele já tinha defendida a Ponte nas temporadas de 1998 e 1999, mas acabou sendo vendido ao Atlético-MG, ano passado, por R$ 1 milhão. Ele também defendeu o Vasco da Gama-RJ. A volta do jogador não foi bem explicada, mas estaria ligada à falta de pagamento. A direção garante que ele chega por empréstimo até o final do ano. André Silva passará por exames médicos, nesta sexta-feira cedo, mas deve ser o novo titular do time no Campeonato Brasileiro. Ele será o segundo reforço do time, que já conta com o meia Marquinhos, de 29 anos, ex-Portuguesa de Desportos, emprestado por um ano. Ficou definida a questão entre a diretoria e a comissão técnica que o clube não contratará mais um goleiro. A idéia inicial era trazer um arqueiro mais experiente, tanto que entre os nomes pretendidos estavam Clemer, do Flamengo, Sérgio, do Palmeiras, e Hiran, do Internacional-RS. O time vai manter o titular Alexandre e o reserva Lauro, mas deve liberar Adriano e emprestar Alexandre Negri.