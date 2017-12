Ponte renova esperança com vitória Depois da suada vitória sobre o Criciúma, no último domingo por 1 a 0, o sonho de conquistar uma vaga para Copa Sul-Americana voltou a animar a todos no estádio Moisés Lucarelli. A vitória sobre os catarinenses levou o time campineiro aos 61 pontos, recolocando-o na nona colocação do Campeonato Brasileiro. "Em termos técnicos, não tivemos uma boa apresentação. Mas o importante foi a vitória e o objetivo de conquistar uma vaga na Sul-Americana ficou mais próximo", disse o técnico Nenê Santana . Antes da partida, a confiança era pequena, principalmente depois dos resultados positivos de times que brigam diretamente pela vaga: Fluminense, que venceu o Cruzeiro por 3 a 2 e Figueirense, que derrotou o Atlético-MG por 2 a 1. As chances da Ponte ir à competição internacional podem aumentar consideravelmente, uma vez que o próximo adversário será o Fluminense, décimo colocado, com um ponto a menos que os campineiros. O jogo acontecerá domingo em Volta Redonda. "Será a partida das nossas vidas, pois uma vitória pode nos deixar numa situação confortável", explicou o capitão Marcus Vinícius. O técnico poderá contar com as voltas do lateral-esquerdo Bill e do volante Flávio, que cumpriram suspensão automática. Santana, porém, já avisou que vai aguardar os treinos da semana para definir quem deixará o time. Na 45ª rodada, a Ponte receberá em Campinas o Internacional, encerrando a temporada contra o Vitória, em Salvador.