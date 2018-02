Ponte renova primeiros contratos A Ponte Preta já está se preparando para temporada de 2005, que começa em janeiro com o Campeonato Paulista. Na manhã desta terça-feira os dirigentes confirmaram as renovações de contratos do volante Romeu e do meia Lindomar. "São jogadores de qualidade e que fazem parte do nosso planejamento. Por isso, os contratos deles foram renovados" , explicou o vice-presidente Marco Antônio Eberlin. Por outro lado, alguns atletas estão de saída. O zagueiro Gustavo confirmou ter recebido propostas do São Paulo e do Juventude, o lateral-direito André Cunha também chegou a sondado pelo time do Morumbi e quase se transferiu para o Real Sociedad, da Espanha. Bastidores à parte, o técnico Nenê Santana começou a preparar o time que encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). A baixa na reapresentação foi Romeu, que sentiu dores musculares e ficou se recuperando no departamento médico. O treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo e com o meia Lindomar, suspensos. Seus respectivos substitutos vão ser definidos no decorrer da semana. O time campineiro ocupa a 11.ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro com 61 pontos ganhos e joga nesta última rodada apenas para cumprir tabela.