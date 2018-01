Ponte respeita Juninho, mas só fala em vitória Na sua luta para fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai se reencontrar com um velho conhecido, domingo, no Pacaembu, onde enfrentará o Corinthians: Juninho Fonseca. O ex-zagueiro revelado na tradiciona l escola de defensores do Majestoso é muito respeitado no clube, mais por sua história como jogador do que por sua breve passagem como técnico nas divisões de base. "Particularmente acho o Juninho um cara muito inteligente. Ele tem tudo para se dar bem na carreira de técnico", elogia Abel Braga, o comandante da Ponte. Seu ex-companheiro de defesa, Nenê Santana, fala com entusiasmo do amigo. "Acima de tudo ele é um cara otimista. Acho isso o mais necessário, neste momento, no Corinthians: alguém que acredite sempre que a coisa vai dar certo". Alguns jogadores do atual elenco, formados na mesma escolinha do clube, nem eram nascidos na época que Juninho esteve no clube, entre 1974 até 1983. São os casos do goleiro Lauro (22 anos), do atacante Jean (20) e do zagueiro Gabriel (20) apontado como grande revelação do clube no setor defensivo. Ele já participou da seleção brasileira Sub-20 nos Jogos Pan-Americanos, mas será desfalque no Pacaembu por ter recebido o terceiro cartão amarelo no dérbi. Para o fisioterapeuta Nivaldo Baldo, Juninho ainda é sinônimo de "vencedor". Ainda na década de 70 ele foi um dos primeiros jogadores profissionais a enfrentar com sucesso a recuperação de operação de ligamento cruzado do joelho. "Era um trabalho extenuante que ele encarou como um grande guerreiro, um vitorioso", lembra Baldo. Só que o técnico Abel Braga alerta que não vai dar "colher de chá" para o ex-zagueiro ponte-pretano. A Ponte está com 43 pontos, ocupando a 18ª posição, e distante nove pontos de se livrar do rebaixamento. "Se puder, nós vamos roubar pontos deles lá dentro do Pacaembu", diz, Abel, otimista após a vitória no dérbi, por 3 a 1, sobre o Guarani. O time está praticamente definido com Rodrigo. Ele cumpriu suspensão e deve entrar no lugar de Gabriel, suspenso. Luiz Carlos vai mesmo ficar com a vaga de Alan, machucado, formando a linha de três zagueiros. A única mudança técnica esperada é a entrada de Ronildo como ala-esquerdo no lugar de Vaguinho. Os jogadores participaram de coletivo nesta sexta-feira à tarde e no sábado apenas fazem o tradicional rachão.