Ponte: Reunião decide se técnico fica A segunda-feira será decisiva para o futuro do técnico Nenê Santana na Ponte Preta. Uma reunião previamente marcada na semana passada entre a diretoria e a comissão técnica vai determinar se ele continuará no cargo. O empate diante do Guarani, no dérbi, por 2 a 2, sábado, pode ter aberto a perspectiva de melhora e garantir sua permanência. "Sinceramente, estou tranqüilo, porque a diretoria tem acompanhado o meu trabalho no dia-a-dia. Tivemos falta de sorte nas primeiras rodadas, quando os resultados não entraram como a gente esperava", diz Santana, que é funcionário do clube e se deixar a função de técnico poderá ser auxiliar ou assumir algum cargo dentro da comissão técnica ou do departamento de futebol. Mas, a pressão é grande, principalmente por parte da torcida, insatisfeita com a fraca campanha até agora dentro do Campeonato Paulista. Em quatro jogos, o time somou apenas um ponto, perdendo para São Caetano (1 a 0), Santos (2 a 1) e Ituano (4 a 3). A quinta participação da Ponte Preta no Paulistão será contra a Portuguesa, sexta-feira, no Majestoso, em Campinas.